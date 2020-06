Hoekstra licht steunpakket KLM vrijdagochtend toe

Het kabinet maakte op 24 april bekend dat het bereid was tot 4 miljard euro uit te trekken in de vorm van garantstellingen en leningen om KLM op de been te houden. De Franse regering kondigde toen aan zusterbedrijf Air France te ondersteunen met een pakket ter waarde van zo’n 7 miljard euro. De luchtvaartgroep is zwaar getroffen door de coronacrisis, die de vloot nog altijd grotendeels aan de grond houdt.

KLM deed al een beroep op de loonkostenregeling van het kabinet, maar heeft meer nodig om de crisis het hoofd te bieden. De afgelopen tijd is druk onderhandeld, ook met banken, moederbedrijf Air France-KLM en de Franse overheid, over de voorwaarden voor dat aanvullende steunpakket. Zowel Nederland als Frankrijk heeft een aandelenbelang van circa 14 procent in de luchtvaartgroep.

In ruil voor deze financiële reddingsboei zal KLM flink moeten snijden in de kosten, zodat het bedrijf in de toekomst weer op eigen benen kan staan. Uitgangspunt voor Hoekstra is daarbij steeds geweest “dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen”. KLM zal verder moeten afzien van bonussen en winstuitkeringen, en de lat moet omhoog wat betreft verduurzaming en hinderbeperking.