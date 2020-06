Poppodia gematigd positief over versoepeling coronamaatregelen

De kleine poppodia in Nederland zijn gematigd positief over de woensdag aangekondigde versoepelde coronamaatregelen. De zalen zijn blij dat er weer meer mensen welkom zijn maar uit de problemen zijn ze nog lang niet, blijkt uit een rondgang langs de podia.

“Bij ons gaat zeker nog niet de vlag uit. We hadden op meer gehoopt”, aldus Jurry Oortwijn van Paradiso. Voor de Amsterdamse zaal verandert er eigenlijk niet veel. “We kunnen nu 206 stoelen kwijt in een zaal waar normaal gesproken 1500 mensen in kunnen. Dat is op zich leuk maar nog lang niet rendabel.”

In Tilburg, bij 013, herkennen ze dat. Daar hopen ze vanaf 1 juli driehonderd man kwijt te kunnen waar voor de coronacrisis 3000 man verwelkomd konden worden. “Ik ben toch blij omdat ik nu iets meer mensen blij kan maken”, zegt directeur Frens Frijns. Hij pakt straks uit met een serie concerten van Guus Meeuwis, die alleen al in augustus zeker dertien keer optreedt. “Het zet geen zoden aan de dijk. Het brengt namelijk niets op maar we kunnen wel mensen gelukkig maken.”

Walk the Line

Bij TivoliVredenburg zijn ze na woensdag direct aan de slag gegaan met de versoepelingen, zegt directeur Jeroen Bartelse. “Protocollen worden aangepast, nieuwe concerten en shows ingepland en het gebouw wordt zo ingericht dat we veilig grotere aantallen bezoekers kunnen ontvangen. Tegelijkertijd kunnen we nog maar een fractie van de bezoekers verwelkomen die we normaal over de vloer krijgen.”

Met het concept Walk the Line hoopt Bartelse straks enkele honderden bezoekers per dag te kunnen ontvangen. Hiermee lopen verschillende groepen van 45 personen door het gebouw voor intieme optredens. Ook op andere manieren wordt er opgeschaald.

Internationale optredens nog niet aan de orde

Buitenlands bezoek is echter nog ver weg, erkennen alle podia. “Alle internationale optredens liggen eruit. Dat gaat zeker tot januari duren”, verwacht Oortwijn.

De podia zijn ook nog wat sceptisch over de regel dat er niet meer mag worden meegezongen. Er gaat in ieder geval niet op gehandhaafd worden, zo laten ze desgevraagd weten. “We gaan geen bordjes ophangen of zo. Misschien dat we het in het checkgesprek vooraf ter sprake brengen”, zegt Oortwijn. Frijns: “De mensen zijn er zelf bij en gaan hopelijk heel goed voorbereid naar binnen.”

Ondanks dat de zalen weer aan de slag kunnen, blijven de geldzorgen, zo beamen alle betrokkenen. 013 heeft al een kleine reorganisatie doorgevoerd om het zo lang mogelijk vol te kunnen houden en ook bij Paradiso worden noodgedwongen tijdelijke contracten niet verlengd