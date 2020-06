Omtzigt stort zich in strijd om leiderschap CDA

Een onverwachte wending in de strijd om het lijsttrekkerschap van het CDA: Pieter Omtzigt wil de partij ook gaan leiden. Dat zegt hij tegen RTL Nieuws. Hij is de vierde bekende kandidaat die zich gemeld heeft, na Hugo de Jonge, Mona Keijzer en Martijn van Helvert.

Omtzigt zit al lang in de Kamer en staat bekend als een pitbull die zich in dossiers vastbijt, zoals in de toeslagenaffaire. Hij zegt als Kamerlid steeds nadrukkelijk controleur van het kabinet te zijn. "Ik wil lijsttrekker worden om ervoor te zorgen dat de overheid er weer voor de mensen is en niet andersom", zegt hij tegen RTL Nieuws.

Hij was teleurgesteld toen minister van Financiën, Wopke Hoekstra, besloot niet te gaan voor het lijsttrekkerschap van de christendemocraten. "Ik wil ook lijsttrekker worden omdat ik het belangrijk vindt dat we de coronacrisis goed oplossen. Het is een zware crisis, we gaan richting een tekort van 100 miljard dit jaar."

Europees Parlement

Er werd vorig jaar ook al over gespeculeerd dat Omtzigt lijsttrekker zou willen worden bij de verkiezingen voor het Europese Parlement.

Omzigt doet ook onderzoek voor de Raad van Europa. Op Malta onderzoekt hij de machinaties rond de moord op de journaliste Daphne Caruana Galizia. De regering van Malta is woedend over de naspeuringen van Omtzigt - onder politiebegeleiding - en eiste al dat hij van de zaak wordt afgehaald.

Het Kamerlid uit Enschede is populair in de partij met een stevige basis in Twente. Hij werd in 2012 als enige van de Kamer met voorkeurstemmen opnieuw in de Tweede Kamer gekozen. Hij voerde toen actie omdat hij op een onverkiesbare plaats was gezet.

Tweestrijd leek op handen

De strijd om het lijsttrekkerschap in het CDA leek lang een tweestrijd te worden tussen De Jonge en Hoekstra. Na het besluit van Hoekstra leek de weg geplaveid voor De Jonge. Uit peilingen bleek hij veel populairder dan Mona Keijzer. Maar de intrede van Omtzigt gooit de strijd om het leiderschap weer open.

Het CDA maakt vrijdag aan het eind van de middag bekend wie voorgedragen worden voor de lijsttrekkersverkiezing. Op 6 juli is er vermoedelijk een debat tussen de kandidaten. De leden kunnen dan van 6 tot 9 juli kiezen. Op die laatste dag wordt de uitslag bekendgemaakt.