Het RIVM stopt met het elke dag melden van het aantal sterfgevallen en ziekenhuisopnames door het coronavirus. Vanaf 1 juli komt er elke week een bericht, telkens op dinsdag om 14.00 uur.

Alle informatie over de ontwikkeling van het virus wordt wel nauwgezet bijgehouden door het RIVM. “En als er iets bijzonders is, dan melden we dat meteen. Zo niet, dan komt het in het wekelijkse bericht”, aldus een woordvoerder.