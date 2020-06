Wilfred Genee snapt niet waar het mis is gegaan

Presentator Wilfred Genee snapt niet dat Johan Derksen en René van der Gijp de ruzie rond hun programma Veronica Inside zo uit de hand hebben laten lopen. Volgens Genee waren er vooraf heldere en duidelijke afspraken gemaakt over de aflevering van afgelopen maandag. “Zij menen oprecht dat ze niet wisten wat er ging gebeuren en mijn rol niet hadden zien aankomen. Ik weet niet waar het mis is gegaan”, zei hij donderdag bij het begin van de radio-uitzending van Veronica Inside.

Het was volgens Genee al langere tijd onrustig achter de schermen bij Veronica Inside. “Er waren spanningen over een eventueel dagelijkse versie van ons programma. Daar waren we het niet allemaal over eens. Dat zorgde ervoor dat we onderling geen goede verstandhouding meer hadden. Zelfs dusdanig slecht dat we maandag al bijna niet meer met elkaar spraken.”

Veronica Inside lag afgelopen week flink onder vuur na een vermeend racistische grap van Derksen over rapper Akwasi en Zwarte Piet. Na de uitzending van afgelopen maandag, waarin werd gedebatteerd over racisme, werd presentator Genee verweten collega Derksen te hard te hebben aangepakt. Het idee over het debat was volgens Genee ontstaan tijdens een gesprek met de twee vaste analisten. Verschillende zwarte (oud-)voetballers en ook rapper Akwasi werden benaderd. Velen zeiden nee maar uiteindelijk kwamen advocate Natacha Harlequin en oud-voetballer Dries Boussatta aan tafel.

‘Het escaleerde stevig’

“Ik weet niet wat er in de laatste vier uur voor de uitzending gebeurd is, maar klaarblijkelijk ging daar iets mis”, aldus Genee. Derksen wilde opeens niet meer aan tafel. Hij wilde volgens de presentator op zijn eigen plek zitten en de gasten namen wat hem betreft niet plaats aan tafel. “Het escaleerde stevig.”

Genee hekelt het feit dat Derksen en Van der Gijp daarna de media opzochten. “Volgens mij hadden we een heel goed programma gemaakt.” De presentator vindt dat de twee meteen hun mening hadden moeten geven op tv en anders ‘face-to-face’ en niet via de media. Ook na afloop van het gesprek met Talpa-televisiedirecteur Marco Louwerens woensdagavond zou er volgens hem niet met de pers worden gesproken. “Het was heel heftig en we kwamen er niet uit. We zouden het even laten bezinken en niet met de pers praten maar Johan en René hadden daar een ander idee over.”