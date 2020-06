Noorwegen heft reisbeperkingen voor bepaalde Europese landen op

Noorwegen gaat reisbeperkingen voor en naar Europese landen per 15 juli opheffen, mits die landen aan bepaalde voorwaarden voldoen. Dat maakte premier Erna Solberg donderdag bekend.

Het reisverbod wordt opgeheven voor de landen die in de afgelopen twee weken minder dan 20 nieuwe infecties per 100.000 inwoners hebben vastgesteld, zei Solberg. Ook moeten de landen in die periode gemiddeld minder dan 0,5 nieuwe aanmeldingen hebben gehad op hun intensive cares en mag het aantal positieve coronatests niet hoger dan 5 procent zijn.

Noorwegen hanteert dezelfde maatstaven al voor reizigers uit Denemarken, Finland en IJsland. Niet-ingezetenen uit andere landen waren alleen bij uitzondering welkom, bijvoorbeeld als zij in ‘cruciale’ Noorse sectoren werken of familie in het land hebben.

De regering stelde in maart lockdownmaatregelen in vanwege de virusuitbraak, maar is die sinds april geleidelijk aan het versoepelen.