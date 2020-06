‘ING en ABN AMRO hebben miljoenen geleend aan Wirecard’

ABN AMRO en ING dreigen voor 180 miljoen euro het schip in te gaan als de Duitse betalingsdienstverlener failliet gaat. Dat meldt persbureau Bloomberg. De twee Nederlandse banken waren samen met dertien andere banken met Wirecard in gesprek over een verruiming van een kredietfaciliteit van 1,75 miljard euro die de in opspraak geraakte Duitse bank voor 90 procent had benut.