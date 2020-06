Dode en gewonden door busongeluk in Warschau

Bij een busongeluk in Warschau zijn donderdag zeker een dode en zestien gewonden gevallen. Vijf slachtoffers zijn er slecht aan toe, zei de Poolse minister van Volksgezondheid Lukasz Szumowski over het ongeval.

Hoe het ongeluk is gebeurd, is nog niet duidelijk. Een politiewoordvoerder zei dat de chauffeur mogelijk flauwviel achter het stuur.

De stadsbus reed op een viaduct en belandde in de vangrail. Op televisiebeelden van TVN24 is te zien dat het voorste deel van het voertuig is afgebroken en naar beneden gevallen.