Derksen wil niet meer aan tafel met Genee in Veronica Inside

Johan Derksen wil niet meer in de setting van het programma Veronica Inside aan tafel zitten met Wilfred Genee. Dat zegt hij tegen het ANP. Genee, de presentator, heeft het programma naar zijn mening opgeblazen en het format verknald. René van der Gijp schaart zich achter de voetbalanalist, die in opspraak kwam over een vermeende racistische grap over rapper Akwasi.

"Van der Gijp en ik zouden volledig ongeloofwaardig zijn als we met Wilfred dit programma op deze manier blijven maken. We hebben dit principiële besluit genomen."

Talpa besloot donderdag al de uitzending van komende maandag te schrappen vanwege alle ophef rond Veronoca Inside. Dat was ook op verzoek van Derksen, die al eerder aangaf teleurgesteld te zijn in Genee. Het programma bestaat al jaren en geldt als een van de televisietrekkers van Talpa. "Talpa heeft dat keurig naar buiten gebracht, maar ze konden ook niet anders, want Van der Gijp en ik zouden toch niet naar de studio zijn gekomen. Dus dan heb je geen programma."

Racismedebat

Het steekt Derksen vooral dat Genee in de veelbesproken uitzending van maandag, waarin een debat over racisme werd gevoerd, hem liet vallen. "Als Wilfred mij een foto toont van Akwasi dan weet hij dat ik daar op reageer en dat vindt hij dan uitstekend. Later, in dat debat, neemt hij het me kwalijk dat ik dat heb gezegd. Dat is hypocriet, met zo iemand kan ik niet meer om de tafel zitten. Dan ben ik ongeloofwaardig. Het is het duurste principiële besluit dat ik ooit heb genomen, want ik gooi 600.000 euro weg."

Derksen vertelt dat de laatste vergadering over het al dan niet doorgaan van Veronica Inside hectisch verliep. "We hebben onze grieven neergelegd, ook Wilfred. Het liep behoorlijk uit de hand, de emoties liepen hoog op, dus toen is er gezegd: laten we het even laten bezinken en over een paar weken nog een keer het gesprek aangaan. Ik zal niet zeggen dat Van der Gijp en ik nooit meer kunnen samenwerken met Wilfred, maar in de setting van Veronica Inside kan dat niet meer."