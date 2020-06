Noodlijdend Wirecard vraagt uitstel van betaling aan

De noodlijdende Duitse betalingsdienstverlener Wirecard heeft uitstel van betaling aangevraagd omdat het het bedrijf niet meer aan zijn financiële verplichtingen kan voldoen en gebukt gaat onder hoge schulden. Wirecard is verwikkeld in een omvangrijk boekhoudschandaal en op de beurs van Frankfurt is de koers van het bedrijf keihard gedaald.