‘Grote containerschepen varen leeg rond de wereld’

Containerschepen varen rond met enorme hoeveelheden lege containers omdat de vraag naar goederen is gedaald door de coronacrisis. Doorvaren met lege containers is alsnog goedkoper dan de schepen aan de kant leggen. Dat meldt kredietverzekeraar Euler Hermes.

“Het is als een buslijn. Ongeacht het aantal passagiers rijdt de bus de vaste route. Zo is het ook met de grootste containerschepen”, zegt risicodirecteur Johan Geeroms van Euler Hermes. Door de coronacrisis is de wereldwijde goederenstroom ontwricht geraakt. “Volle containers bleven in Chinese fabrieken of havens staan waardoor er een tekort is ontstaan aan lege containers. Nu varen schepen vanuit Europese havens met grote hoeveelheden lege containers naar China. Er zijn altijd wel lege containers aan boord, maar de situatie van nu slaat alles”, stelt de kredietverzekeraar.

Om geld te sparen kiezen rederijen voor de goedkoopste routes, omdat ook de olieprijs laag is. “Het kost gauw een half miljoen euro om met een groot containerschip via het Suez-kanaal te varen. Dat kan goedkoper door helemaal om Afrika heen te varen. Dat duurt veel langer, maar klanten hebben nu minder haast. Niemand zit te wachten op een overvol magazijn”, aldus Euler Hermes.