Japan overweegt aanschaf aanvalsraketten

Door de beslissing van Kono om het Aegis-systeem in te ruilen laait in Japan opnieuw een discussie op over de manier waarop het land zich moet weren tegen de dreiging van Noord-Koreaanse raketten. De Nationale Veiligheidsraad kiest mogelijk in oktober een vervanging.

Het Aegis-systeem geeft geen opties om Noord-Koreaanse raketbasissen preventief aan te vallen. Ook is de Japanse regering bezorgd over de kosten van het Aegis-systeem.

Militair beleid

Voordat Japan het in 2018 aanschafte, hadden parlementariërs van de regerende Liberaal Democratische Partij (LDP) al besloten dat de aanschaf van aanvalsraketten niet indruist tegen de grondwettelijke doctrine van zelfverdediging. Die is leidend in het Japanse defensiebeleid sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog.

Als Japan aanvalsraketten aanschaft, zou dat desondanks een grote verschuiving zijn in het militaire beleid van de eilandstaat. De Verenigde Staten, Japans belangrijkste bondgenoot, zouden daar net als Japans buurlanden de nodige reserveringen bij hebben.