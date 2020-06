Asielaanvragen in EU vorig jaar met 11 procent gestegen

Het aantal asielaanvragen in de EU is vorig jaar ten opzichte van 2018 met 11 procent gestegen tot 738.425. Dat meldt het Europese asielagentschap EASO in zijn jaarverslag 2020. Nederland kreeg 25.195 ofwel 5 procent meer aanvragen in 2019.

Het was vorig jaar voor het eerst sinds de migratiecrisis in 2015 dat het aantal aanvragen in de EU-landen inclusief het Verenigd Koninkrijk op jaarbasis steeg. De cijfers zijn inclusief de aanvragen in IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland. De toename kwam voor een deel door een scherpe stijging van asielverzoeken van burgers uit Venezuela (+103 procent ten opzichte van 2018) en uit Colombia (+214%). De meeste aanvragen komen van Syrische en Afghaanse vluchtelingen. Duitsland (22 procent), Frankrijk (17 procent) en Spanje (16 procent) kregen de meeste zaken te verwerken.

Door de coronacrisis en het sluiten van grenzen van de EU en andere landen is sinds de uitbraak in maart in de EU het aantal asielverzoeken in Europa met 87 procent gezakt. EASO verwacht desondanks dat de stijgende tendens dit jaar weer wordt opgepikt. De EU ontving in 2019 een derde van alle asielverzoeken wereldwijd.