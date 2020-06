Zeker tien doden na zware aardbeving Mexico

Het dodental na een zware aardbeving in Mexico is opgelopen tot tien. Dat melden de lokale autoriteiten. Zeker 23 mensen zijn gewond geraakt.

De aardbeving van dinsdag had een kracht van 7,5 en werd door 46 miljoen mensen in Mexico gevoeld. In de hoofdstad Mexico-Stad, op 700 kilometer van de beving, raakten mensen gewond die in paniek de straat op renden vanwege de schok.

Sinds dinsdag zijn er zeker 1700 naschokken geweest, de zwaarste had een kracht van 5,5. Het epicentrum lag de staat Oaxaca nabij de stad Crucecita. De beving vond plaats op een diepte van 26 kilometer.

In Oaxaca zijn zeker duizenden gebouwen beschadigd, meldt de gouverneur. Meer dan 2000 huizen en 59 scholen hebben schade opgelopen. Tientallen mensen moeten naar een noodopvang.