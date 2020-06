‘Stille ramp gaande voor zzp’ers in de cultuursector’

Zelfstandigen zonder personeel in de culturele sector hebben dringend behoefte aan noodsteun. De 300 miljoen die de overheid aan het begin van de coronacrisis heeft vrijgemaakt voor de sector, heeft de freelancers namelijk nauwelijks bereikt. Dat meldt Platform voor Freelance Musici in samenwerking met GroenLinks, die daar onderzoek naar deden.

“Het onderzoek geeft een ontluisterend beeld van de kaalslag die dreigt in de culturele sector. Er is een stille ramp gaande. Er is te weinig oog voor de specifieke situatie van de grote hoeveelheid mensen zonder vast contract die zich inzet voor deze sector”, zegt Niels van den Berge, Tweede Kamerlid van GroenLinks.

Ruim 60 procent van de ondervraagden geeft aan dat opdrachten tot en met december geannuleerd zijn. Bijna 40 procent heeft zelfs al te maken met afzeggingen na december. Meer dan een kwart, 27 procent, overweegt zelfs zich om te laten scholen.

“Het onderzoek laat zien wat wij voortdurend horen van collega’s: mensen staan met de rug tegen de muur. Het is 5 voor 12. Ze zijn onzeker over de toekomst. Het gaat om mensen die de afgelopen jaren, ondanks alle bezuinigen in de sector, in staat waren hier een goed inkomen in te verdienen”, zegt musicus Mattijs van de Woerd, die het onderzoek initieerde.

“Maar door de coronacrisis teren zij snel in op hun reserves. Als op korte termijn geen zicht is op aanvullende maatregelen of volledige herstart van de werkzaamheden, overbruggen vele zzp’ers de crisis niet.”

Er is een noodpakket van 1 miljard euro nodig voor de culturele sector, waaronder een steunfonds van 200 miljoen voor freelancers, zeggen PvdA, SP en GroenLinks. Het eerste steunpakket kwam vooral terecht bij culturele instellingen, aldus Van den Berge. Door middel van het onderzoek wilde hij de situatie van de zelfstandigen in kaart brengen.