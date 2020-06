Rechtbank doet uitspraak in moordzaak Den Hoorn

De rechtbank in Den Haag doet donderdagmiddag uitspraak in de zaak rond de moord in Den Hoorn, waarbij de 59-jarige Wil Vogelaar om het leven werd gebracht.

Het slachtoffer werd op 22 januari 2018 in zijn woning aan het Kloosterpad in het Zuid-Hollandse dorp Den Hoorn geschopt, geslagen, met tape vastgebonden en gestoken. Vogelaar werd ‘s avonds dood gevonden met twee messen in zijn rug. Hij is volgens justitie overleden door een geperforeerde aorta als gevolg van de messteken, bloedverlies en twee klaplongen.

De drie verdachten zijn Vincent de B. (43) uit Didam, Danielle van H. (46) uit Delft en, Gijsbert S. (21) uit Beverwijk. Zij kennen elkaar uit het verslavingscircuit en werden een maand na de moord opgepakt. Op de rechtszitting vorige maand ontkenden ze alle drie Vogelaar te hebben doodgestoken. Ze legden totaal tegenstrijdige verklaringen af. De twee mannen wijzen elkaar als dader aan.

De officier van justitie ziet De B. als de hoofdverdachte die de messteken heeft toegebracht en als initiatiefnemer. Tegen hem is vorige maand een gevangenisstraf van 15 jaar en tbs met dwangverpleging geëist.

Van H. en S. zijn volgens justitie schuldig aan het medeplegen van de moord. Tegen hen eiste justitie daarom gevangenisstraffen van respectievelijk 15 en 14 jaar.