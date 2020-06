Voorlopig laatste debat over corona-aanpak

In het begin van de corona-uitbraak begin maart voelden de partijen elke week Rutte en De Jonge aan de tand over de gekozen aanpak en de getroffen coronamaatregelen. Vooral de tekorten aan beschermingsmiddelen en testmateriaal waren een heet hangijzer. Sinds het aantal besmettingen de laatste weken fors afnam, waren er minder debatten.

De discussie werd steeds politieker naarmate de maatregelen langer duurden en verschillend werd gedacht over het tempo van de versoepelingen. De behandeling van de coronaspoedwet, waar de Kamer zelf op had aangedrongen, wordt over het zomerreces getild. De bedoeling van de tijdelijke wet is dat de Kamer vooraf meer controle kan uitoefenen op de aanpak.

Vlak voor het debat zullen RIVM-kopstuk Jaap van Dissel en GGD-directeur Sjaak de Gouw de Kamer inlichten over de stand van zaken rond het coronavirus.