Curaçao sluit centrum Willemstad na plunderingen en branden

Op Curaçao zijn woensdag verschillende mensen gearresteerd voor hun rol bij plunderingen en brandstichtingen in de binnenstad van Willemstad. Dat gebeurde nadat het Fortplein waar een manifestatie was, door de oproerpolitie was schoongeveegd met gebruik van traangas. De wijken Punda en Otrobanda zijn woensdagmiddag (lokale tijd) afgesloten tot in ieder geval vrijdagochtend. Voor de rest van het eiland geldt een avondklok van woensdagavond half negen tot zes uur donderdagochtend.