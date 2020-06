NASA vernoemt hoofdkantoor naar zwarte vrouw

Het hoofdkantoor van de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA heeft een nieuwe naam. Het complex in de hoofdstad Washington is vernoemd naar Mary W. Jackson. Deze zwarte vrouw uit het zuiden van de Verenigde Staten was een van de stille krachten in de hoogtijdagen van het Amerikaanse ruimtevaartprogramma van de jaren 60. Zij worden de Hidden Figures genoemd. De straat voor het NASA-complex heet al de Hidden Figures Way.

Jackson werd in 1921 geboren in Virginia. Ze haalde in 1942 twee bachelordiploma’s bij de universiteit. Ze werd wiskundelerares, trouwde en begon een gezin, maar in 1951 kreeg ze een baan bij de voorloper van de NASA. Ze moest gegevens analyseren, haar baan werd ‘computer’ genoemd. Contact met haar blanke collega’s was niet toegestaan. Ze moest in een ander gebouw werken, moest naar andere wc’s en naar andere kantines, en had speciale toestemming nodig om cursussen te volgen waar ook blanke collega’s bij waren. Het lukte haar de vooroordelen te doorbreken en leidinggevende functies binnen de NASA te krijgen. Jackson ging in 1985 met pensioen en overleed in 2005.

“De afgelopen jaren eert de NASA het werk van de Hidden Figures, door gebouwen en straten te vernoemen en hun nalatenschap te vieren. We weten dat veel andere mensen van kleur en diverse achtergronden hebben bijgedragen aan ons succes”, verklaart NASA-topman Jim Bridenstine.

Katherine Jackson

Eerder dit jaar overleed een andere Hidden Figure, de 101-jarige wiskundige Katherine Johnson. Zij berekende de juiste momenten om te lanceren en de juiste routes naar bestemmingen. Zo bepaalde zij de baan van Neil Armstrong en Buzz Aldrin naar hun eerste maanlanding in 1969. Ook legde ze de basis voor het spaceshuttleprogramma. Astronauten vertrouwden haar blind. Ze stapten pas in de raket wanneer Johnson met pen en papier alles had nagerekend en computermodellen bevestigde. Een belangrijk controlegebouw van de NASA draagt tegenwoordig de naam van Johnson.

In 2016 werd de film Hidden Figures over Jackson, Johnson en hun collega’s Dorothy Vaughan en Christine Darden gemaakt.