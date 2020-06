Derksen: Talpa gevraagd komende uitzending te schrappen

Als het aan Johan Derksen ligt, gaat de komende uitzending van Veronica Inside niet door. De voetbalanalist zegt woensdag tegen het programma RTL Boulevard aan Talpa te hebben gevraagd het programma van maandag te schrappen. Derksen is teleurgesteld in presentator Wilfred Genee. Hij vindt dat Genee hem heeft laten vallen in de uitzending van afgelopen maandag. Daarin ging het over racisme.

“We hebben Talpa gevraagd of ze de show van maandag willen schrappen. Ik heb nog geen antwoord gehad”, aldus Derksen tegen RTL Boulevard. “Ik weet niet hoe moeilijk dat is. Normaal zit je met reclameblokken, maar die hebben we nu niet. Dus wat dat betreft zou het kunnen. René van der Gijp en ik willen het even laten bezinken, maar we hebben er vooralsnog geen zin in om aanwezig te zijn.”

Van der Gijp, ook analist bij Veronica Inside, is ook boos op Genee. De uitzending van maandag trok 1,7 miljoen kijkers.

Talpa was woensdagavond niet direct bereikbaar voor commentaar.