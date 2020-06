Onderwijsbonden: volledige heropening scholen is logisch

“Afstandsonderwijs en fysieke lessen zijn op de lange termijn niet vol te houden”, zegt AOb-bestuurder Henrik de Moel. “De anderhalve meter afstand voor scholieren onderling was op papier goed bedacht, maar bleek in de praktijk niet vol te houden.”

Beide bonden benadrukken dat de werkdruk sterk is toegenomen doordat leerlingen de afgelopen tijd slechts een klein deel van de tijd op school terechtkonden en de rest van de tijd via internet les kregen. Die combinatie van fysiek en digitaal onderwijs “vergt veel van docenten”, aldus CNV. “Als je een klas moet opdelen in drie groepen en daardoor drie keer dezelfde les moet geven, terwijl je daarnaast ook digitaal les geeft, dan is dat niet lang vol te houden”, aldus De Vries.

Niet onder druk werken

Voor de bonden is het wel van belang dat de veiligheid van onderwijspersoneel goed wordt gewaarborgd. De Moel maakt zich zorgen over docenten die in de risicogroep vallen. “We moeten erop letten dat zij zich niet onder druk gezet voelen om toch te gaan werken”, benadrukt hij.

De Vries van CNV Onderwijs is blij voor de scholieren dat ze elkaar na de zomer weer dagelijks op school kunnen ontmoeten. “Geen fysiek onderwijs, betekent ook weinig sociale interactie, terwijl dat juist zo belangrijk is voor pubers.”