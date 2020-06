Touringcarbedrijven opgelucht, maar nog niet gered

Touringcarbedrijven zijn opgelucht met de versoepeling van de coronamaatregelen. Dat stelt de ondernemers in staat om weer aan werk te denken, aldus Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV). De brancheorganisatie waarschuwt tegelijkertijd dat de sector nog niet is gered, aangezien de verlichting niet betekent dat de bussen gelijk weer vol zullen zitten.

“Een goede eerste stap”, aldus een zegsman van KNV. “We zijn blij met de versoepeling en dan vooral dat ze begrepen hebben dat er weinig verschil zit tussen een touringcar, een vliegtuig of een stadsbus.” Daar werd eerder wel onderscheid tussen gemaakt.

Als het kabinet had besloten om de regels voor touringcars niet te versoepelen, dan had KNV een gang naar de rechter gemaakt. Busondernemers voerden eerder in Den Haag actie voor versoepeling. Ze vonden het niet uit te leggen dat zij niet op dezelfde manier werden behandeld als het openbaar vervoer en de luchtvaart.

Brancheorganisatie Busvervoer Nederland waarschuwde eerder dat busondernemers massaal om dreigen te vallen. Naast het versoepelen van de maatregelen pleitte de organisatie daarom ook voor financiële steun van de overheid. In totaal is 240 miljoen euro nodig om de hele branche te laten overleven, becijferde Busvervoer Nederland.