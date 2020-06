Bezoekers New York twee weken in quarantaine

Bezoekers uit andere Amerikaanse staten zullen bij een bezoek aan de staat New York twee weken in quarantaine moeten in de strijd tegen het coronavirus. De maatregel geldt voor reizigers uit gebieden met een groot aantal coronabesmettingen, zoals Florida en Texas. De lijst wordt steeds geactualiseerd.

Ook in de staten New Jersey en Connecticut wordt een verplichte zelfisolatie van veertien dagen van kracht. De gouverneurs van de drie staten benadrukken dat hun inwoners zwaar te lijden hadden onder de coronacrisis, en dat zij een nieuwe golf besmettingen willen voorkomen. Volgens gouverneur Phil Murphy van New Jersey gingen de inwoners van de drie staten “door een hel en weer terug”. Hij en zijn collega’s willen niet “nog een ronde”.

De staat New York met de gelijknamige metropool was een tijd het epicentrum van de coronapandemie, met dagelijks 800 doden en duizenden besmettingen. Maar het aantal infecties daalde aanzienlijk door allerlei maatregelen. In andere delen van de VS daarentegen is sprake van een forse toename, mogelijk door een te snelle versoepeling van de coronaregels.