Drukte op Nederlandse wegen bijna even groot als voor lockdown

Het is bijna weer net zo druk op de Nederlandse wegen als voor het coronavirus ons land bereikte. In vijf van de twaalf provincies is het zelfs drukker dan voor de lockdown, aldus de wegverkeersdienst RDW.

“Na enkele stabiele weken is de verkeersvraag deze week weer gestegen naar waarden die op etmaalniveau vergelijkbaar zijn met de periode voordat de coronamaatregelen werden ingesteld”, aldus de RDW, kijkend naar de cijfers van 3 maart en 23 juni. 3 maart werd als uitgangspunt gebruikt en op 23 juni was de verkeersvraag 97 procent daarvan.

Volgens de RDW zijn er veel verschillen per provincie. “Grofweg kunnen we een diagonale lijn door Nederland trekken van noordwest naar zuidoost. Het verkeer op de belangrijkste noord-zuid as (Noord-Holland, Utrecht, Noord-Brabant, Limburg) blijft nog achter vergeleken met de wegen in de noordoostelijke en de zuidwestelijke landsdelen.”

In Zeeland aanzienlijk drukker

In Utrecht is de zogenoemde verkeersvraag het minst aangetrokken in vergelijking met de datum 3 maart. In Zeeland is het aanzienlijk drukker in het verkeer dan voor de lockdown.

De ochtendspits is nog altijd een stuk rustiger dan normaal. De RDW heeft het over een daling van 15 tot 20 procent. “Maar ook in deze periode is de verkeersvraag alweer een stuk hoger ten opzichte van het dieptepunt, met een daling van 50 procent.”

De doorstroming op de wegen is nog altijd eens stuk beter dan begin maart. Waarschijnlijk komt dit door de gelijkmatigere spreiding van het verkeer over de dag, aldus de RDW.