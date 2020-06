Amerikaanse minister Pompeo: overleg over hervatten reizen met EU

De Verenigde Staten en Europese landen werken aan het hervatten van reizen tussen de beide continenten. Dat zei de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo tijdens een persconferentie in Washington. “We werken aan de juiste manier en de juiste timing om dat te doen. Ik heb er alle vertrouwen in dat we daar de komende weken uit zullen komen, niet alleen tussen de VS en de Europese Unie, maar ook met andere delen van de wereld.”