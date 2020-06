Amsterdamse driehoek verbiedt ‘demonstratie-rave’

De bijeenkomst heeft volgens de driehoek veel elementen van vermaak, waardoor de collectieve meningsuiting op de achtergrond is gekomen. De driehoek beschouwt de ‘rave’ daarom als een evenement en niet als een demonstratie.

“Het is op grond van de noodverordening tot 1 september 2020 verboden om evenementen te laten plaatsvinden”, aldus de driehoek. De initiatiefnemer had het evenement via Facebook aangekondigd. De politie zal handhavend optreden bij overtreding van het verbod.

Tijdens de rave wilden de initiatiefnemers dansen tegen het in hun ogen “scheve coronabeleid”.