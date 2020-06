Ben & Jerry’s stopt met adverteren op Facebook

IJsmerk Ben & Jerry’s, onderdeel van levensmiddelenreus Unilever, stopt per 1 juli met adverteren op Facebook en Instagram. De boycot is onderdeel van de Stop Hate for Profit-campagne die Amerikaanse burgerrechtenorganisaties zijn begonnen. Hierbij wordt de socialmediagigant opgeroepen harder op te treden tegen racisme en haatdragende berichten.