Neerslagtekort nog groot ondanks hevige buien

Het neerslagtekort in Nederland blijft nog altijd groot, ondanks de hevige buien en zelfs wolkbreuken van vorige week. De regen heeft de grondwaterstand op sommige plekken enigszins verbeterd, maar in het zuiden en oosten van het land is die stand nog steeds veel te laag. De Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) voorziet dat de vraag naar zowel drink- als sproeiwater de komende weken gaat toenemen. Er blijft daarom sprake van een ‘dreigend watertekort’, staat in de woensdag verschenen droogtemonitor.

Het neerslagtekort bedraagt op dit moment 166 millimeter en dat is precies gelijk aan het tekort van eind juni in het recorddroge jaar 1976. Vanaf komend weekeinde verwachten weerkundigen dagelijks wel wat regen, maar het regent zeker niet overal. De kans op veel regen is klein. Voor juli wordt normaal weer voorzien”, aldus de droogtemonitor. 2020 blijft voorlopig behoren tot droogste jaren ooit.

De waterstand in de Rijn is van heel laag naar normaal gegaan dankzij veel regen in het Duitse stroomgebied. De binnenvaart heeft nu geen problemen met laagwater. De waterstand van de Maas is laag en daalt nog verder. In de Maas zijn al maatregelen genomen om het water langer vast te houden. Er zijn geen problemen met de drinkwatervoorziening, maar zuinigheid met drinkwater is wel nodig.