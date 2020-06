‘Arnhemse flat waar fatale brand woedde was veilig’

De flat aan het Gelderseplein in Arnhem, waar op 1 januari van dit jaar een fatale brand woedde, was brandveilig. De bewoners van het grote, uit de jaren zestig van de vorige eeuw stammende gebouw zijn niet in gevaar geweest. Dat desondanks een vader en zijn zoontje om het leven zijn gekomen komt door brandstichting in de hal van de flat, waardoor gebruikers van de lift werden overvallen.

Dat concludeert Crisislab, een onderzoeksinstituut van de Radboud Universiteit in Nijmegen, dat op verzoek van flatbeheerder woningcorporatie Vivare onderzoek deed naar de brandveiligheid van het gebouw. Vivare beheert in de buurt van de betrokken flat nog meer vergelijkbare gebouwen.

Twee bankstellen in de hal van de flat vatten op oudejaarsavond vlam doordat er vuurwerk op was gelegd. Het Openbaar Ministerie eiste daarvoor vorige week 60 uur werkstraf tegen twee jongens van nu 13 en 14 jaar. Omdat er vanwege de jaarwisseling overal rook en kruitdamp hing, viel de brandlucht in de hal niet op. De banken waren illegaal in de hal achtergelaten.

Door het vuur overvallen

De twee slachtoffers en de moeder en dochter van het gezin, die op bezoek waren geweest op de bovenste verdieping van de flat, stapten nietsvermoedend in de lift. Beneden werden ze overvallen door het vuur. “De slachtoffers zijn er waarschijnlijk in geslaagd de liftdeur weer te sluiten. Daarna is de lift naar de derde etage gegaan.” De liftkooi had zich ondertussen gevuld met giftige rook. “Als de banken er niet hadden gestaan, was deze brand niet mogelijk geweest.” Stroomstoring in de lift lijkt de onderzoekers niet waarschijnlijk.

Volgens Crisislab voldeed het flatgebouw aan alle brandveiligheidseisen, waarbij wordt opgemerkt dat de wetgever in het Bouwbesluit onmogelijk rekening kan houden met brandstichting. Vivare neemt desondanks maatregelen. Zo krijgen alle flats een elektrische brandmelder. Er komen voorzieningen om verspreiding van rook te vertragen en op de begane grond komt er een extra vluchtdeur die rechtstreeks naar buiten voert. De Onderzoeksraad voor Veiligheid is nog bezig met een onderzoek naar de fatale brand.