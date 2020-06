Taxichauffeurs voeren actie voor baanbehoud

Werknemers van uitzend- en payrollbedrijf Taxiwerq gaan donderdag actievoeren bij hun werkgever in Hoogeveen voor baanbehoud en goed werkgeverschap. Vakbond FNV meldt dat het bedrijf de afgelopen tijd arbeidsovereenkomsten onterecht aanpaste en opzegde, loon niet correct doorbetaalde en medewerkers onder druk zette om mee te werken aan ontduiking van regels omtrent ontslagaanvraag. Taxiwerq zegt dat er “met de beste bedoelingen is gehandeld”.

Bij Taxiwerq werken ongeveer 3500 chauffeurs, door heel Nederland en bij verschillende vervoerders. Volgens FNV zou bij een deel van de medewerkers ontslag zijn aangeboden zonder transitievergoeding en zonder duidelijke reden. Ook zouden medewerkers minder loon krijgen dan waar ze recht op hebben.

“Het regent de afgelopen weken klachten van medewerkers. We hebben Taxiwerq aangesproken op haar onacceptabele gedrag. Zij zeggen alles te repareren, maar in de praktijk zien wij daar te weinig van”, zegt bestuurder bij FNV Taxi Minke Jansma. Taxiwerq bood aan een aantal werknemers excuses aan voor de ontstane situatie en zei aanpassingen in contracten terug te gaan draaien.

‘Met de beste bedoelingen, maar wel onhandig’

Directeur van Taxiwerq Jan Fieten zegt dat er weliswaar “onhandig” maar met de beste bedoelingen is gehandeld. “Wij proberen in crisistijd een tijdelijke oplossing in het belang van alle partijen te realiseren. Het ging hier om een vrijwillige vertrekregeling, waarbij ‘nee’ ook een goed antwoord zou zijn.” Het bedrijf zegt werknemers nooit onder druk te hebben gezet en dat de geboden oplossing een kleine groep werknemers betreft. “Wij hebben vier brieven mogen ontvangen vanuit FNV over deze kwestie.”

Het bedrijf hoopt dat FNV Taxi zijn pijlen niet alleen op hen richt, maar juist ook op de opdrachtgevers van de taxibedrijven (gemeentes en zorginstellingen). Zo pleit de taxibranche er al langere tijd voor dat opdrachtgevers via de zogeheten 80-20 regeling hun medewerkers voor 80 procent voor niet-gereden ritten blijft betalen. “Sinds half maart hebben enkele opdrachtgevers zich daaraan gehouden, maar het overgrote deel niet”, aldus Taxiwerq.

Het bedrijf vreest dat de 80-20 regeling niet zal aansluiten op de NOW-regeling, waardoor taxibedrijven niet weten waar ze aan toe zijn en een groot deel van het contractvervoer na september zal instorten.

Fieten laat weten dat hij zijn werknemers en FNV Taxi donderdag graag ontvangt, zodat over de situatie gepraat kan worden.