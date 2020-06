Vergunning Tata Steel moet scherper op uitstoot zwaveldioxide

De provincie Noord-Holland gaat de vergunning van Tata Steel aanscherpen. Een extern onderzoeksbureau dat de situatie op een deel van het staalbedrijf in IJmuiden heeft doorgelicht, heeft diverse tekortkomingen ontdekt. Zo is bij de beoordeling van de vergunningaanvraag in 2007 verzuimd een wettelijk verplichte toets uit te voeren die vooral draait om de uitstoot van het schadelijke gas zwaveldioxide (SO2).