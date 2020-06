Miljardenboete voor Johnson & Johnson wegens asbest in talkpoeder

De rechtbank in het Amerikaanse Missouri heeft woensdag geoordeeld dat Johnson & Johnson 2,1 miljard dollar (zo’n 1,8 miljard euro) aan schade moet betalen vanwege de verkoop van babypoeder. De rechtbank stelde dat de talkpoeder eierstokkanker heeft veroorzaakt omdat er asbest in zat. Het medische bedrijf gaat in hoger beroep.

De boete valt lager uit dan de 4,4 miljard dollar die in 2018 werd opgelegd. Dat komt doordat een deel van de 22 aanklagers uit een andere staat afkomstig zijn en hun aanklachten mochten niet aan de zaak worden toegevoegd.

Het talkpoeder leverde het medisch bedrijf in de afgelopen jaren al eerder veroordelingen op waarbij het miljarden dollars aan schadevergoedingen moet betalen. J&J zou het risico op kanker door het gebruik van talkpoeder hebben verzwegen.

“Het is onmogelijk om de fysieke, mentale en emotionele schade die dit bij slachtoffers heeft veroorzaakt uit te drukken in een geldbedrag, maar we zijn van mening dat dit grote bedrag gevraagd moet worden aan het miljardenbedrijf om effect te hebben in deze zaak”, zo stelde de rechter.

Vorige maand maakte het medisch bedrijf bekend te stoppen met de verkoop van het babypoeder in de Verenigde Staten en Canada. Buiten Noord-Amerika blijft het product gewoon in de schappen.