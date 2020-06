Dodental coronavirus stijgt met twee

Nog eens twee mensen zijn gestorven door het coronavirus. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft hun overlijden in de afgelopen 24 uur doorgekregen. Daarmee is het aantal sterfgevallen opgelopen tot 6097. Het werkelijke dodental ligt waarschijnlijk hoger, omdat niet iedereen wordt getest op het virus.

GGD’en hebben zes nieuwe ziekenhuisopnames van coronapatiënten gemeld. Daarmee komt het totaal aantal opnames op 11.859. Verder is het virus bij nog 83 mensen vastgesteld. Dat totaal is nu gestegen naar 49.804. Zulke gegevens komen soms wat later binnen.