Zwemmers in natuurwater moeten oppassen voor blauwalg

Zwemmers die in deze zeer warme dagen in natuurwater willen duiken, moeten oppassen voor blauwalg. Door de droogte van de afgelopen maanden in combinatie met hoge temperaturen kan de ziekmakende bacterie zich heel snel ontwikkelen, waarschuwen waterbeheerders in het hele land. “Gebruik ogen en neus, ook voordat een hond in het water springt”, raadt waterschap Scheldestromen aan.

Door de droogte is er nauwelijks stroming in sommige vaarten en sloten. Omdat er ook een groot neerslagtekort is, is het waterpeil flink gezakt. De hoge temperatuur kan het water snel opwarmen en dat is volgens waterschap Vechtstromen ideaal voor blauwalgen. De schappen zien het aantal meldingen van blauwalg snel toenemen.

Blauwalg is een cyanobacterie die leeft van voedingsstoffen in het water. Als het water opwarmt gaat de blauwalg bloeien. Dat zorgt voor een drijflaag op het water, waaruit voor mensen giftige toxines vrijkomen. Dat kan voor milde tot ernstige gezondheidsklachten zorgen. In warm water kan ook botulisme voorkomen. Zwemmers kunnen ziek worden als ze in aanraking komen met besmette vogels of vissen.

Provincies en waterbeheerders controleren de kwaliteit van 770 zwemwaterplekken in Nederland. Op zwemwater.nl is te vinden waar veilig gezwommen kan worden.