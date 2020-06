‘Online besteld geneesmiddel kan gevaarlijk zijn’

Wie buiten Europa een medicijn bestelt, kan zelfs strafbaar bezig zijn. Burgers mogen geen medicijnen importeren. Alleen apothekers, fabrikanten en groothandelaren komen in aanmerking voor een vergunning die daarvoor nodig is. De douane heeft in de afgelopen maanden ongeveer 500 pakketten met onder meer hydroxychloroquine en chloroquine in beslag genomen.

Volgens de inspectie denken sommige mensen dat zo’n medicijn dat ze online kopen, kan helpen tegen het coronavirus. Er zijn nog geen middelen die een coronabesmetting voorkomen en er is geen middel om te genezen van het virus.