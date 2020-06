Bulgaarse premier dreigt stadions op slot te doen

De Bulgaarse competitie werd op 5 juni hervat na een pauze van een kleine drie maanden vanwege de coronacrisis. Fans waren welkom onder bepaalde voorwaarden en met een maximum aantal van 30 procent van de stadioncapaciteit. Nadat er al eerder sprake was van overtredingen stelde gezondheidsminister Kiril Ananijev maandag een beperking in met maximaal 1000 fans per tribune. Hij gaf daarbij aan dat er afstand van elkaar moet worden gehouden. De regels werden een dag later bij het bekerduel tussen Levski Sofia en Lokomotiv Plovdiv opnieuw overtreden.

“Als dit zo doorgaat sluiten we de stadions”, aldus Borissov, die woensdag de noodtoestand in zijn land vanwege het coronavirus verlengde tot 15 juli.