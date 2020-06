Piloten en verkeersleiding in de fout bij vliegtuigcrash Pakistan

De minister, die het onderzoeksrapport woensdag aan het parlement presenteerde, zei dat de piloten niet “gefocust” waren vanwege de coronapandemie. Het toestel was “100 procent in orde”, verklaarde de bewindsman.

De Airbus A320 van Pakistan Airlines stortte vorige maand neer in een woonwijk in de miljoenenstad Karachi. Slechts twee van de 99 inzittenden overleefden de crash. Het vliegtuig, dat was opgestegen in Lahore kwam een kilometer voor de landingsbaan naar beneden bij de tweede landingspoging.