Aantal coronagevallen in Rusland passeert de 600.000

Het Russische crisiscentrum voor het coronavirus meldde verder dat 154 mensen in de afgelopen 24 uur aan Covid-19 zijn overleden, een meer dan de dag ervoor. Het officiële dodental staat daarmee op 8513. Critici hebben twijfels over het relatief lage officiële sterftecijfer in Rusland en de autoriteiten ervan beschuldigd de omvang van de crisis te bagatelliseren.

