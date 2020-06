Nipt verlies voor Japanse beurs

De aandelenbeurs in Japan is woensdag met een nipt verlies gesloten. Beleggers bleven terughoudend door een stijging van het aantal coronabesmettingen in de Japanse hoofdstad Tokio. Beter dan verwachte Amerikaanse macro-economische cijfers en de hogere slotstanden op Wall Street boden daarentegen enige steun aan de handel.

De toonaangevende Nikkei in Tokio eindigde uiteindelijk 0,1 procent in de min op 22.534,32 punten. Zwaargewicht SoftBank verloor 1,8 procent. Volgens persbureau Reuters gaat het Japanse telecomconcern zijn belang in de Amerikaanse mobiele telecomaanbieder T-Mobile US verkopen voor 103 dollar per aandeel. De verkoop zou het noodlijdende bedrijf zo’n 13,8 miljard dollar opleveren.

De Chinese beurzen lieten kleine winsten zien. De hoofdindex in Shanghai noteerde tussentijds 0,3 procent in de plus en de Hang Seng-index in Hongkong won 0,1 procent. De Australische All Ordinaries in Sydney klom 0,3 procent.

De Kospi in Seoul was een positieve uitschieter met een winst van 1,6 procent. Het nieuws dat de Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un heeft besloten militaire plannen voor actie tegen Zuid-Korea op te schorten, zorgde voor opluchting bij beleggers. De spanningen tussen beide Korea’s waren de afgelopen tijd flink opgelopen nadat het Noorden vorige week een gezamenlijk verbindingsbureau aan zijn kant van de grens opblies.