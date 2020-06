Uitstoot CO2 fors afgenomen in eerste kwartaal

De uitstoot van CO2 was in Nederland in het eerste kwartaal 8,7 procent lager dan in dezelfde periode een jaar eerder. De afname komt vooral doordat de energiebedrijven bij hun productie minder steenkool en meer aardgas hebben ingezet, aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Ook de impact van de coronacrisis was zichtbaar.

De CO2-uitstoot door energiebedrijven, waterbedrijven en afvalbeheer kwam 20 procent lager uit dan een jaar terug. Deze bedrijven waren goed voor 23 procent van de totale uitstoot. Elektriciteitsbedrijven hebben bij hun productie minder steenkool en meer aardgas gebruikt. Bij het verbranden van aardgas wordt minder CO2 uitgestoten dan bij steenkool.

Tijdens de meetperiode was het minder koud in Nederland dan in 2019. Gecorrigeerd voor dit weereffect was de CO2-uitstoot 7,5 procent lager dan een jaar terug. De uitstoot van huishoudens was 6 procent lager dan in hetzelfde kwartaal vorig jaar. Huishoudens verstookten minder aardgas voor verwarming van woningen vanwege de zachte winter.

De CO2-uitstoot van de luchtvaart kwam in het eerste kwartaal 11 procent lager uit dan een jaar eerder. Volgens het CBS is dat een gevolg van de coronacrisis, omdat luchtvaartmaatschappijen steeds minder vluchten konden uitvoeren. De uitstoot van de transportsector lag 7 procent lager.