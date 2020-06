ANWB: pak fietspaden aan, of er vallen meer verkeersdoden

De inrichting van wegen en fietspaden moet snel worden aangepakt. Door de coronacrisis is er geen tijd meer om het rustig aan te doen. "Ik weet 100 procent zeker dat we nog meer slachtoffers krijgen doordat we meer gaan fietsen en de auto pakken omdat we niet meer in het openbaar vervoer durven", zegt ANWB-directeur Frits van Bruggen in het AD.

Vanwege het coronavirus wil 27 procent van de Nederlanders meer gaan fietsen, geeft Van Bruggen aan. "Er zitten levertijden op e-bikes. Het is fenomenaal wat er nu gebeurt. Maar kan dat allemaal wel? Een paar jaar geleden kwam uit een onderzoek dat ruim een kwart van alle Nederlanders zich onveilig voelt op de fiets. Het fietsverkeer komt van alle kanten en de auto's zitten ertussen."

Nog voor de coronacrisis was volgens de ANWB-directeur al berekend dat het aantal verkeersdoden de komende vijftien jaar fors toeneemt als er geen maatregelen worden genomen. "We dachten dat we de tijd hadden om de inrichting van wegen en fietspaden aan te pakken, maar door de coronacrisis hebben we die tijd niet meer. We hadden al voor de coronacrisis volle fietspaden en steeds meer tweewielers met verschillende snelheden."

Snelheidslimiet

Volgens de ANWB-directeur maakt een snelheidslimiet op het fietspad het al veiliger. "Waarom moet een speed pedelec, een snelle e-bike, op de weg tussen de auto's? Levensgevaarlijk. Een Porsche moet in een woonwijk ook 30 kilometer per uur rijden. Dan kun je ook zeggen: op de fietspaden in de stad maximaal 20 kilometer per uur en op de fietssnelwegen tussen steden mag je 45 kilometer per uur."

De minister van Infrastructuur heeft een half miljard vrijgemaakt voor verkeersveiligheid, geeft Van Bruggen aan. Al snel zal bij verkeersveiligheid volgens hem naar fietsvoorzieningen worden gekeken. "Gemeenten kunnen aanspraak op dat geld maken als ze zelf ook de helft financieren. Ik ben enorm bezorgd dat dat niet lukt. Het coronavirus heeft voor een gezondheidscrisis gezorgd, maar ook een economische crisis veroorzaakt. Dorpen en steden zullen zeggen: het geld voor verkeersveiligheid is op. Dan accepteren we dus als land dat er meer doden en zwaargewonden vallen."

Er is maar een optie, zegt Van Bruggen: meer geld van het Rijk. "Die pot geld van de minister moet geheel gebruikt worden. Laat dan de cofinanciering maar los. Laat gemeenten maar met de plannen komen en het Rijk betalen."