Serie over Trump en Comey mogelijk voor verkiezingen al op tv

Een miniserie over de ruzie tussen president Donald Trump en voormalig FBI-baas James Comey wordt waarschijnlijk toch al voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen op 3 november uitgezonden in de VS. Dat heeft een woordvoerder van zender Showtime dinsdag laten weten aan The New York Times.

Vorige week maakte Showtime bekend dat de serie stond gepland voor eind november. De regisseur van The Comey Rule, Billy Ray, was daar behoorlijk nijdig over. In een e-mail aan zijn cast en crew die de krant in handen heeft, laat hij weten: “We hoopten allemaal dat dit verhaal aan het Amerikaanse volk zou worden getoond voor de komende verkiezingen. Dat was een redelijke verwachting nadat de zender ons had gemaand er alles aan te doen om de serie op 15 mei op te leveren.”

The Comey Rule is een verfilming van het boek dat Comey schreef over zijn conflicten met Trump, A Higher Loyalty. In de serie wordt de president gespeeld door Brendan Gleeson, Jeff Daniels kruipt in de huid van Comey. Holly Hunter is in de serie te zien als procureur-generaal Sally Yates, Michael Kelly als Comeys FBI-opvolger Andrew McCabe en Kingsley Ben-Adir speelt in de show Barack Obama.