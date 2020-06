‘Handgels voldoen lang niet altijd aan de norm’

Handgels die bij ingangen van openbare gebouwen staan, voldoen lang niet altijd aan de norm. Het AD heeft een steekproef gehouden en testte 21 gels in verschillende steden die bij een kerk, supermarkt of ander pand stonden. Daarvan haalden zeker vijf gels niet het vereiste percentage van 70 procent alcohol om desinfecterend te zijn.

De krant nam de monsters zelf af en liet die testen door NedLab in Middelharnis. Dertien monsters haalden de norm van 70 procent alcohol niet. Na hantering van een foutmarge bleven er vijf monsters over die absoluut onvoldoende scoorden. Zo bleek een handreiniger bij een tuincentrum in Brabant alleen water te bevatten en zat in een handgel van een kinderopvang in Breda 2,9 procent alcohol.

“Je hebt geen idee wat je op je handen smeert”, zegt directeur Willem Struijk van NedLab. “Ik ben bang dat dit nog maar het topje van de ijsberg is.”

Hans Razenberg van branchevereniging NVZ Schoon Hygiënisch Duurzaam zegt tegen het AD dat er veel illegale handgels op de markt zijn. “Ik kom geregeld in winkels. Daar kun je zo je quotum aan boetes naar binnen harken als het gaat om de handgel. Vaak zit er niet eens een etiket op.”