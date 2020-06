Verdachten moord advocaat Wiersum weer voor rechter

De rechtbank in Amsterdam houdt woensdag opnieuw een tussentijdse zitting in de zaak tegen Giërmo B. en Moreno B., beiden verdacht van betrokkenheid bij de moord op advocaat Derk Wiersum, op 18 september vorig jaar.

Derk Wiersum (44) werd doodgeschoten nabij zijn huis in Amsterdam-Buitenveldert. Hij was een van de advocaten van Nabil B., kroongetuige in het grote liquidatieproces Marengo. De in december in Dubai aangehouden Ridouan Taghi is hoofdverdachte in dat proces.

Aangenomen wordt dat Taghi de opdrachtgever is van de moord op Wiersum, om zich op ‘verrader’ Nabil B. te wreken. Nabils niet-criminele broer werd in maart 2018 eveneens doodgeschoten, kort nadat het Openbaar Ministerie had bekendgemaakt dat het een overeenkomst had met spijtoptant Nabil B. De moorden op Nabils broer en advocaat Wiersum hebben geleid tot tal van verscherpte veiligheidsmaatregelen rond de diverse strafzaken waarin Taghi een rol speelt.

Giërmo B. (36) werd op 27 september gearresteerd, Moreno B. (31, geen familie) in januari. Justitie beschouwt het tweetal als “direct betrokken” bij de moord. Zij zijn onder meer door DNA-sporen te linken aan twee gestolen auto’s die bij de voorbereiding van de moord zouden zijn gebruikt. Vooralsnog is onbekend wie de schutter is geweest.

Tijdens eerdere inleidende zittingen zijn door de verdachten en hun advocaten alternatieve scenario’s voor de moord op tafel gelegd. Zo zou Wiersum op de korrel zijn genomen in de hoop dat dat een spoor zou opleveren naar de verblijfplaats van Nabil B. Wiersum zou in dat geval niet het eigenlijke doelwit zijn geweest. Een andere theorie is dat de schietpartij het gevolg was van een ruzie tussen Wiersum en de schutter. Volgens justitie wijst onderzoek tot dusver uit dat de moord niets anders is geweest dan het schokkende slotakkoord van een grondig voorbereide operatie.

Anouar T., een neef van Ridouan Taghi, is de derde verdachte in het moordonderzoek. T. kwam in een ander onderzoek bovendrijven en zou een aansturende rol in het moordcomplot hebben gespeeld. Zijn zaak is tot dusver apart van die van zijn twee medeverdachten besproken. Het OM heeft T. inmiddels ook aangeklaagd voor een poging tot moord in Utrecht.