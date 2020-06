Meer dan 100.000 coronadoden in Latijns-Amerika

In Latijns-Amerika zijn tot dusver meer dan 100.000 mensen overleden aan de gevolgen van het coronavirus, blijkt uit een telling van persbureau Reuters. Mexico en Brazilië zijn samen goed voor grofweg driekwart van alle coronadoden in het gebied.

De regio is de afgelopen weken uitgegroeid tot het epicentrum van de wereldwijde corona-uitbraak. Waar in landen als China, Groot-Brittannië en Italië - die eerder te boek stonden als zwaar getroffen door het virus - de uitbraak uit lijkt te doven, neemt het aantal nieuwe besmettingen en doden in Latijns-Amerika de afgelopen tijd juist gestaag toe.

Brazilië is qua infecties en sterfgevallen het hardst getroffen land in de regio. Dinsdag werden er 1374 doden en bijna 40.000 nieuwe besmettingen geregistreerd. Brazilië telt daardoor nu meer dan 1,1 miljoen bekende infecties en ongeveer 52.000 coronadoden.

Mexico heeft volgens de officiële cijfers circa 191.000 bekende virusgevallen. In het land zijn 23.337 mensen overleden aan het longvirus. Alleen in Brazilië zijn die aantallen hoger. Dinsdag kwamen er volgens de autoriteiten ruim 6200 infecties en 793 doden bij.