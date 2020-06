FNV laat looneis van 5 procent los voor bedrijven in nood

In sectoren die het zwaar hebben vanwege de coronacrisis wil de FNV bij cao-onderhandelingen de eis voor een loonsverhoging van minimaal 5 procent loslaten. Dat zegt FNV-bestuurslid Zakaria Boufangacha in De Telegraaf. “Daar waar het slecht gaat, laten we de looneis los.”

De vakbond wil daarvoor wel iets terug van de werkgevers en dat is zekerheid. “In een sector die in zwaar weer verkeert, kunnen we afspraken maken over loonmatiging, maar willen we in ruil wél perspectief: we zetten daar in op werkbehoud, scholing én op werkzekerheid”, aldus Boufangacha.

De vakbond heeft een ’aangescherpte arbeidsvoorwaardenagenda 2020’ opgesteld. Daarin wordt stevig ingezet op het verminderen van flexbanen. Boufangacha wil dat uitzendwerk de enige acceptabele vorm van flexwerk wordt. “In cao’s willen we afspraken maken waarin we allerlei vormen van flexwerk verbieden, zoals werk op oproepbasis en nul-urencontracten”, zegt hij.

Dat FNV de looneis moet loslaten, is voor de vakbond een domper. Die hoopte de economische voorspoed van de voorgaande jaren voor werknemers te verzilveren. Vorig jaar juni gaf premier Mark Rutte tijdens een bijeenkomst van de VVD bedrijven nog een tik op de vingers, omdat stijgingen in de cao uitbleven. “De winsten klotsen tegen de plinten, maar alleen de lonen van de topmannen stijgen. Dat vind ik niet acceptabel!”, zei hij destijds.