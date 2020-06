Macron: vooruitgang geboekt tijdens ontmoeting met Rutte

Macron reisde dinsdag naar Den Haag af om met Rutte te praten over diens verzet tegen het Frans-Duitse plan voor het fonds.

De Europese Commissie wil de lidstaten die het meest gebukt gaan onder het longvirus steunen met subsidies. Nederland vindt samen met Zweden, Denemarken en Oostenrijk echter dat het coronafonds uit leningen moet bestaan. De Franse president wil op een EU-top in juli groen licht krijgen voor het plan.

De woordvoerder van Macron zei na de ontmoeting tussen de regeringsleiders dat er vooruitgang is geboekt. "We zijn altijd in staat geweest constructieve overeenkomsten te vinden met de Nederlandse premier", schreef Macron op Twitter over het gesprek. "We hebben Europese vezels, we weten dat we samen sterker zijn. Ik vertrouw erop dat we een gemeenschappelijke basis zullen vinden voor het Europese herstelplan."