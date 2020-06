Twitter geeft werknemers dag vrij om te gaan stemmen

Techbedrijf Twitter geeft zijn werknemers in de Verenigde Staten op de dag van presidentsverkiezingen voortaan een dag vrij. Het bedrijf wil mensen aanmoedigen om te gaan stemmen. Voor buitenlandse werknemers ligt ook een dag betaald verlof in het verschiet, op het moment dat zij naar de stembus mogen gaan.

“Gelet op het belang van stemmen, zal voor personeel de dag van nationale verkiezingen doordeweeks voortaan een betaalde vrije dag zijn”, aldus Twitter. “Aangezien de Amerikaanse presidentsverkiezingen op 3 november op een werkdag vallen, zijn we van plan om alle Amerikaanse kantoren op die dag te sluiten.” Twitter zegt dat de vrije dag om te stemmen ook van toepassing is op flexibele krachten.

Twitter heeft stappen ondernomen om vooruitstrevend te zijn op het gebied van werk en sociale zaken. Het techbedrijf was een van de eersten die verklaarde dat de werknemers voor onbepaalde tijd thuis konden werken sinds de wereldwijde uitbraak van het coronavirus.

Ook was Twitter-baas Jack Dorsey een van de eersten die Juneteenth, de herdenking van het einde van de slavernij in de VS op 19 juni, tot vrije dag maakte. Dat deed hij zowel bij Twitter als bij betalingsbedrijf Square waar hij ook de leiding in handen heeft.