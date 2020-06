Lidstaten ICC steunen strafhof na sancties VS

Meer dan zestig lidstaten van het Internationaal Strafhof in Den Haag (ICC) hebben hun steun aan het hof betuigd nadat de Verenigde Staten eerder deze maand sancties hadden ingesteld tegen medewerkers van het ICC.

De verklaring die is opgesteld door Costa Rica en Zwitserland is ondertekend door 67 van de 123 landen die zijn aangesloten bij het hof. “Wij herbevestigen hiermee onze standvastige steun voor het hof als onafhankelijk en onpartijdig juridisch instituut. Het hof is een belangrijk onderdeel voor internationale orde.”

De VS kondigden op 12 juni sancties aan tegen medewerkers van het ICC die onderzoek doen naar mogelijke oorlogsmisdaden die zijn gepleegd door Amerikaanse militairen in Afghanistan. De Amerikaanse president Donald Trump zei dat het ICC wordt “gedreven door dubieuze partijen om onderzoek te doen”. Daarmee zou hij doelen op Rusland.

President van het ICC Kwon O-gon noemde de maatregelen destijds “ongekend”.