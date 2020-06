‘Trump dreigde alle troepen terug te trekken uit Zuid-Korea’

De Amerikaanse president Donald Trump dreigde in 2018 alle Amerikaanse troepen terug te trekken uit Zuid-Korea. Daarmee wilde hij de regering in Seoul onder druk zetten om een hogere bijdrage te leveren aan het bondgenootschap tussen beide landen. Dat schrijft zijn voormalige veiligheidsadviseur John Bolton in zijn dinsdag verschenen boek The Room Where It Happened, meldt het Zuid-Koreaanse persbureau Yonhap.

“We moeten dreigen met terugtrekking van al onze troepen, dan hebben we een goede onderhandelingspositie”, zou Trump tegen Bolton hebben gezegd. Trump wilde dat Zuid-Korea een jaarlijkse bijdrage van 5 miljard dollar zou gaan betalen.

Momenteel zitten er bijna 30.000 Amerikaanse militairen in Zuid-Korea, vanwege de voortdurende dreiging van Noord-Korea. De VS hebben al sinds de Korea Oorlog die in 1953 eindigde veel militairen in het land.

Volgens Bolton was Trump ook niet te spreken over de militaire oefeningen die werden gehouden met het Zuid-Koreaanse leger. “We moeten stoppen met oorlogje spelen. Ik probeer vrede te sluiten met een psychopaat”, zou hij hebben gezegd over de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un.